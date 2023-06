Alluvioni di maggio: fino al 30 giugno a Campogalliano si possono presentare le domande di contributi per autonoma sistemazione

Fino al prossimo 30 giugno sarà possibile presentare le domande per la concessione di contributi per l’autonoma sistemazione dei nuclei familiari sfollati dalla propria abitazione in conseguenza alle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito anche il nostro territorio.

A seguito dell’approvazione da parte della Regione Emilia Romagna del primo stralcio del “PIANO DEI PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE IN CONSEGUENZA DELLE AVVERSE CONDIZIONI METEOROLOGICHE CHE, A PARTIRE DAL GIORNO 1° MAGGIO 2023, HANNO COLPITO IL TERRITORIO DELLE PROVINCE DI BOLOGNA, FERRARA, FORLÌ-CESENA, MODENA, RAVENNA, REGGIO-EMILIA E RIMINIPRIMO STRALCIO” sono stati definiti i criteri, le modalità e i termini per la presentazione delle domande e l’erogazione dei contributi.

Gli interessati che, alla data degli eventi calamitosi, risiedevano anagraficamente e dimoravano abitualmente nell’abitazione sgomberata con ordinanza sindacale, devono presentare, entro il termine perentorio del 30 Giugno 2023, apposita domanda, utilizzando il modulo scaricabile sul sito internet istituzionale dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile, alla pagina: https://protezionecivile.regione.emilia-romagna.it/piani-sicurezza-interventi-urgenti/ordinanze-piani-e-atti-correlati-dal-2008/eventi-maggio-2023/cas-maggio-2023

La domanda di contributo deve essere presentata al Comune nel cui territorio è ubicata l’abitazione sgomberata e può essere consegnata a mano presso: Ufficio Protocollo – Municipio di Campogalliano, piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 – Campogalliano, preferibilmente previo appuntamento telefonico, spedita a mezzo posta per raccomandata a.r.. al Comune di Campogalliano – Settore Ambiente – piazza Vittorio Emanuele II, 1 – 41011 – Campogalliano (fa fede la data del timbro dell’ufficio postale accettante) o inviata tramite pec a protocollo@cert.comune.campogalliano.mo.it inserendo nell’oggetto “Al settore Ambiente – richiesta contributi per autonoma sistemazione”.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ing. Sabrina Simonini ambiente@comune.campogalliano.mo.it tel.: 059/899436