Al PalaGiovanelli Scandiano batte la Nazionale Basket sorde 62-52, ma le azzurre sono pronte per i mondiali di Heraklion

E’ rimasta in equilibrio fino a pochi minuti dalla fine, poi la partita ha preso una direzione ben precisa. Proprio nell’ultimo giro di lancetta le giocatrici scandianesi hanno allungato lo score portando a 10 i punti di vantaggio sulle azzurre di Sara Braida e Giovanna Franzese.

L’amichevole fra la Nazionale Basket Sorde e la Pallacanestro Scandiano si è disputata al PalaGiovanelli di Castelnovo ne’ Monti quale ultimo atto di un raduno che la squadra azzurra ha vissuto in Appennino Reggiano in preparazione ai Campionati Mondiali di Heraklion, manifestazione nella quale le azzurre fra 8 giorni esordiranno contro la Turchia per poi affrontare nell’ordine Lituania e Kenya. L’Inno di Mameli che accompagnerà la nazionale italiana nelle gare iridate ha risuonato ed è stato segnato nella lingua dei segni (Lis) anche ieri a Castelnovo facendo già assaporare alle azzurre il clima più acceso che vivranno in Grecia. Nel corso del raduno la Nazionale Italiana ha alloggiato all’agriturismo il Ginepro ed è stata ricevuta in sala consigliare dal sindaco Enrico Bini che insieme ai dirigenti di Polisportiva Quadrifoglio e ad LG Competition ha salutato le atlete in partenza per i campionati mondiali. La visita alla Latteria Sociale di Carnola in compagnia del presidente Walter Giansoldati, la consegna del Parmigiano Reggiano di Montagna ad atlete e staff ed il pranzo all’agriturismo a base di scarpazzone e tortelli verdi hanno chiuso un raduno azzurro all’insegna delle eccellenze del territorio, il miglior modo per augurare un podio iridato a squadra e staff azzurro.

Questo il tabellino del test match di Castelnovo ne Monti:

PALLACANESTRO SCANDIANO – NAZIONALE SORDE 62 – 52 (12-22, 28-35, 44-41)

NAZIONALE BASKET SORDE: Chiara Ciardiello, Lara Gorla, Karola Ziccardi, Giulia Sautariello, Chiara Chiosi, Martina Benincasa, Irene Nonno, Simona Cascio, Simona Sorrentino, Viola Strazzari e Valentina Todeschini. Allenatori: Sara Braida e Giovanna Franzese. Direttore Tecnico Beatrice Terenzi.

PALLACANESTRO SCANDIANO: Emma Meglioli, Stefania Susca, Greta Soncini, Alice Fedolfi, Giada Pellacani, Martina Teti, Nicole Bonaccini, Eleonora Camagnoni, Alexandra Pantaleoni, Aurora Meglioli e Margherita Miari. Allenatori: Fabio Pozzi e Licia Corradini.

Arbitri dell’incontro: Franco Maffezzoli e Luca Carpeggiani.