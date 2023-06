A Bologna l’unica tappa del nord Italia del tour “Indoor Garden Party” di Russell Crowe

Si terrà a Bologna il 27 giugno, alle ore 21 presso il Teatro Comunale Nouveau, il concerto dell’attore e regista neozelandese Russell Crowe, premio Oscar 2001 per il film Il Gladiatore. Il live è una delle tappe del tour internazionale della band del divo, che ne è voce e chitarra: il tour “Indoor Garden Party” ha preso il via il 9 maggio scorso in Australia e approda ora anche finalmente in Italia, affinchè il pubblico possa scoprire questo lato inedito ma non nuovo dell’artista. Nonostante la pluripremiata carriera, per Russell Crowe la musica non è certo un suo amore recente: fin dagli anni Ottanta l’attore ha affiancato la passione per la settima arte a quella per le sette note.

La tappa bolognese, dopo i concerti previsti a Catanzaro, Taranto e Roma non solo rappresenta l’unica possibilità per chi vive nel Nord Italia di assistere all’evento, ma assume un significato importante e dal forte impegno civile: Paolo Rossi Pisu, che con la sua Genoma Films organizza l’iniziativa, ha infatti scelto di devolvere – attraverso la raccolta fondi MIC – Cinecittà – l’intero incasso della serata, dedotti i costi tecnici, alle comunità dell’Emilia Romagna un’iniziativa di solidarietà subito ripresa dallo stesso Russell Crowe che l’ha appoggiata sentitamente e l’ha condivisa sui propri canali social.

Lo show bolognese del 27 giugno sarà anche il kick-off ufficiale del Terraviva Film festival, dedicato al cinema migrante e ai temi dell’inclusione, dell’ambiente e della sostenibilità che in autunno avrà la sua quarta edizione promossa da Genoma Films e l’Associazione Amici di Giana. Per lanciare la manifestazione e celebrare la sua presenza in Italia Russel Crowe riceverà il “Terraviva Green Award”, un prezioso riconoscimento per il suo costante e continuo impegno nella lotta al cambiamento climatico.

L’evento è realizzato da Genoma Films, in collaborazione con il Teatro Comunale di Bologna e Bologna Welcome e con il sostegno di Ascom, Emilbanca, Riviera Marine, Calzanetto, Vertical Music Records e MEI.