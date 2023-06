PID Sassuolo su raccolta rifiuti in città

“Politica Indipendente Democratica si fa carico della questione dei rifiuti urbani nella citta di Sassuolo, a quanto ci dicono i Residenti, con tutte le varianti a colori, con i giorni, le ore, i cassonetti, i sacchetti i cartoni, la plastica, le bottiglie di vetro, le schede elettroniche , i/le cittadini/e con i commercianti che non hanno ancora ricevuto la chiave per aprire i loro contenitori.

Insomma: una grande confusione! Gli unici sereni sono i ratti !

Gli addetti alla raccolta passano con i loro tempi e Non con le esigenze del dovuto decoro che merita la Città tutta, senza parlare del centro storico che, è un vero e proprio obbrobrio e non solo per la nettezza urbana.

Ci dovremmo vaccinare tutti contro la peste! Dove sono i vantaggi per i Residenti in Città?

Gli utili, Hera ed il Comune, devono renderli in termini di sconti sulle tariffe urbane agli eroici Residenti. Inoltre, la sicurezza, a tarda sera e la notte tutta, a causa della incivile maleducazione generalizzata è inesistente con i Vicoli storici vere e proprie latrine pubbliche.

Il Consiglio comunale tutto con la Giunta, spero, prendano atto dei gravi problemi e che al più presto tali scompensi organizzativi finiscano.

Angioletto Usai – P.I.D. – Politica Indipendente Democratica – Sassuolo