Ufficiale il rinnovo di Leao, al Milan fino al 2028

MILANO (ITALPRESS) – Il Milan ha ufficializzato il “prolungamento del contratto di Rafael Alexandre da Conceiçào Leào fino al 30 giugno 2028. Arrivato nell’estate 2019, Rafael ha collezionato 162 presenze, 41 goal e 29 assist in rossonero e si è imposto nel campionato italiano come ‘Miglior Calciatore della Serie A’ della scorsa stagione. AC Milan e Rafael proseguiranno il loro cammino insieme”, l’annuncio del club rossonero con una nota.

“Adesso potrò andare in vacanza tranquillo, sereno. Sono molto contento di aver rinnovato il contratto perchè è una cosa che volevo da tempo. Speriamo di fare grandi cose in futuro. E’ stato un lungo percorso e sono felice che siamo arrivati a un accordo. L’anno prossimo vogliamo vincere tante cose. Adesso però massima concentrazione per la gara col Verona” le prime parole del portoghese dopo la firma del nuovo contratto.

