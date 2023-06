Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 3 giugno 2023

Aumento della nuvolosità nel corso del mattino a partire dalle pianure settentrionali con piogge anche a carattere di rovescio o breve temporale in estensione su buona parte del territorio regionale. Fenomeni a carattere sparso anche nelle ore pomeridiane, in esaurimento in serata con tendenza a schiarite. Localmente i fenomeni temporaleschi potranno essere di forte intensità.

Temperature minime stazionarie tra 15 e 18 gradi; massime in diminuzione e comprese tra 22 e 26 gradi. Venti deboli di direzione variabile, con temporanei rinforzi e raffiche nelle aree interessate dai fenomeni temporaleschi. Mare quasi calmo o poco mosso.

(Arpae)