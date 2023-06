Violazione delle ordinanze anti-alcool: la Polizia di Stato di Reggio Emilia sanziona un market

Ieri pomeriggio gli operatori delle Volanti hanno fermato e identificato in via Filippo Re due 15enni reggiani che, preoccupati, consegnavano agli operatori una busta di plastica contenente quattro lattine di birra che dicevano di aver acquistato poco prima da un market di zona sito in via Roma. Gli operatori delle Volanti chiedevano loro di esibire scontrino fiscale ma dichiaravano di non averlo ricevuto.

Immediatamente, gli operatori si recavano presso il market per i necessari accertamenti, attraverso i quali potevano verificare che il negoziante aveva effettivamente ceduto bevande alcooliche ai due minori, in violazione dell’ordinanza sindacale nr. RUO 26 DEL 29.05.2023 che prevede il divieto di consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, nelle aree e negli spazi pubblici della zona della città storica, nonché il divieto per i titolari degli esercizi di vicinato di vendita al dettaglio del settore alimentare e delle attività artigianali con attività di vendita al minuto del settore alimentare – anche per quelle ubicate in via Roma – di vendita di bevande alcoliche per asporto di qualsiasi gradazione ed in qualsiasi contenitore dalle ore 15,00 e sino alle ore 7,00 del giorno seguente.

L’esercente è stato pertanto sanzionato per la violazione dell’ordinanza comunale, nonché per aver somministrato bevande alcooliche a minori.