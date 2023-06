Si avvisa la cittadinanza che sabato 3 giugno 2023 gli uffici comunali resteranno chiusi per il ponte tra la festa della Repubblica Italiana del 2 giugno e la successiva domenica. Per i servizi essenziali (servizi demografici, servizio cimiteriale, rete stradale, protezione civile e servizio farmacia) e per le relative modalità di funzionamento è possibile consultare il sito comunale. Per contattare la Polizia municipale telefonare al numero 059649555.