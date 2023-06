Sinner lascia il Roland Garros al 2° turno, Cocciaretto ok

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Giornata negativa per gli azzurri al Roland Garros con 4 italiani che lasciano la Francia ed Elisabetta Cocciaretto che evita l’en-plein di sconfitte tricolori. L’eliminazione più sorprendente è quella di Jannik Sinner, uscito di scena al secondo turno dopo un’interminabile maratona. Il 21enne tennista altoatesino, numero 8 del tabellone, si è arreso al tedesco Daniel Altmaier (79 Atp) per 3-2 con il punteggio di 6-7 (0), 7-6 (9), 1-6, 7-6 (4), 7-5 dopo 5 ore e 28 minuti di gioco. Prossima sfida per il tedesco contro il bulgaro Grigor Dimitrov, 28esima testa di serie, che ha battuto il finlandese Emil Ruusuvuori 7-6(4), 6-3, 6-4.

Niente da fare anche per Giulio Zeppieri che lotta e se la gioca a testa alta ma saluta Parigi. Il 22enne di Latina, numero 129 ATP, ha ceduto al norvegese Casper Ruud, numero 4 del ranking e del seeding, che si è imposto con il punteggio di 6-3, 6-2, 4-6, 7-5.

Si ferma al secondo turno anche Andrea Vavassori. Il 28enne torinese, numero 148 ATP, ha perso contro l’argentino Genaro Alberto Olivieri (231) in quattro set con il punteggio di 7-6(7), 3-6, 6-4, 7-6(3).

Nel tabellone femminile accede al terzo turno Elisabetta Cocciaretto. La marchigiana, numero 44 Wta, ha battuto l’elvetica Simona Waltert (128) con il punteggio di 6-2, 6-3. Prossima avversaria la statunitense Bernarda Pera, numero 36 Wta, che ha eliminato la croata Donna Vekic, 22esima testa di serie, per 3-6, 6-4, 6-3.

Torna a casa, infine, Jasmine Paolini eliminata al secondo turno dalla serba Olga Danilovic, 105 Wta, che si è imposta con il punteggio di 6-2, 7-5 e che al terzo turno affronterà la tunisina Ons Jabeur, settima testa di serie, che ha battuto la francese Oceane Dodin 6-2, 6-3.

– foto LivePhotoSport –

(ITALPRESS).