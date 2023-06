Prignano, la SP19 riapre il transito ai mezzi pesanti

Riapre al transito pesante la strada provinciale 19 tra Sassuolo e Prignano sulla Secchia, in località Casa Azzoni, dopo che la Provincia di Modena ha rimosso oggi giovedì 1 giugno alle ore 16,00 il divieto di transito ai mezzi aventi massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, in seguito alla realizzazione di opere di messa in sicurezza del tratto viario.

Per il sindaco di Prignano Mauro Fantini “questo primo intervento di ripristino è stato essenziale per il territorio di Prignano e per tutto il tessuto sociale ed economico che lo interessa. Ringrazio la Provincia per il tempestivo ed efficace lavoro svolto e quanti hanno presidiato in questi giorni la strada”.

Sul tratto interessato resta in vigore il transito a senso unico alternato, ma non è più attivo il presidio di controllo da parte delle associazioni e della Protezione Civile e prosegue il lavoro di messa in sicurezza e ripristino del versante e della sede viaria.