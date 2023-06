Oramai conclusa la riasfaltatura della Pedemontana

Sono in fase di conclusione i lavori di riasfaltatura dei tratti più ammalorati della viabilità principale, messi a dura prova dalle piogge cadute copiose nell’ultimo mese.

“Con l’intervento di oggi – chiarisce il Sindaco di Sassuolo Gian Francesco Menani – termineremo l’intervento sulla Pedemontana, il più urgente perché si tratta di un’arteria dal transito molto elevato anche di mezzi pesanti. Dopodiché ci sposteremo in altre zone della città, sempre dando priorità alla viabilità principale prima di spostarci a quella secondaria. Nel frattempo – conclude il Sindaco – sono finalmente iniziati anche gli interventi di ripristino da parte di Hera, fermi negli ultimi tre anni a causa Covid. Si tratta di sistemare oltre 500 interventi su scavi fatti in questi anni per i servizi, da sistemare con nuovo asfalto”.