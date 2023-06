L’iconica: la Gran Fondo per moto d’epoca fa tappa a Guastalla

Dal 2 al 4 giugno si terrà la terza edizione de L’iconica, Gran Fondo per moto d’epoca, nata da un’idea del Moto Club di Guastalla. Tre tappe con partenza e arrivo a Guastalla.

Apertura iscrizioni

Giovedì 1 giugno alle ore 18.00 presso il Palazzo Ducale di Guastalla

Venerdì 2 giugno dalle ore 8.00 presso il Palazzo Ducale di Guastalla

I partecipanti che si sono iscritti ad unica tappa, potranno formalizzare l’iscrizione, nelle giornate di venerdì, sabato e domenica sempre al Palazzo Ducale di Guastalla dalle ore 8.00, si prega i partecipanti ad un unica tappa, di avvisare via mail con lauto anticipo, la tappa a cui vogliono partecipare

Prima tappa

Venerdì 2 giugno, partenza della prima tappa da Piazza Mazzini a Guastalla, i concorrenti partiranno a gruppi di 2/3 persone in base al numero di pettorale crescente ( dal n.1 ) dalle ore 9.00.

La tappa che si svolge prevalentemente lungo l’Appennino Tosco emiliano , fra le province di Reggio Emilia, Parma, Massa Carrara e La Spezia, ha una lunghezza superiore ai 300 km.

Lungo il percorso è previsto un ristoro. Questa tappa non prevede prove cronometrate, tutti i partecipanti sono tenuti a fotografare alcuni passaggi obbligati.

Per incrementare il proprio punteggio, tutti i partecipanti possono percorrere alcuni itinerari Jolly. i passaggi Jolly sono facoltatvi, allungano il percorso di qualche Km , e per avere valore al fine della classifica finale, devono essere fotografati.

Arrivo previsto verso le ore 18.00. Cena di fine tappa alle ore 21.00.

Seconda tappa

Sabato 3 giugno , partenza della seconda tappa da Piazza Mazzini a Guastalla, i concorrenti partiranno a gruppi di 2/3 persone in base al numero di pettorale crescente ( dal n.1 ) dalle ore 9.00.

Anche questa tappa si svolge prevalentemente lungo l’Appennino tosco emiliano, fra le province di Reggio Emilia, Lucca e Modena, ha una lunghezza superiore ai 300 Km.

Lungo il percorso è previsto un ristoro. Questa tappa non prevede prove cronometrate, tutti i partecipanti sono tenuti a fotografare alcuni passaggi obbligati.

Per incrementare il proprio punteggio, tutti i partecipanti possono percorrere alcuni itinerari Jolly. i passaggi Jolly sono facoltativi, allungano il percorso di qualche Km , e per avere valore al fine della classifica finale, devono essere fotografati.

Arrivo previsto verso le ore 18.00 / 19.00. Cena di fine tappa alle ore 21.00

Terza tappa

Domenica 4 giugno, parte la terza e ultima tappa de L’Iconica. Questa tappa si svolge interamente lungo le sponde del fiume Po. Abbiamo previsto circa un centinaio di km perlopiù su strade secondarie e prive di traffico, alcuni tratti si svolgono su strade chiuse al traffico e frequentate da runner, passeggiatori e ciclisti, vi preghiamo di tenere una guida molto prudente e rispettosa. Ai fini della classifica finale, sono previste Prove Speciali cronometrate con la formula di regolarità (i motociclisti dovranno percorrere un determinato percorso in un determinato tempo).

La terza tappa, è l’unica che prevede il vincitore di giornata.

Partenza dalle ore 9.30 sempre da Piazza Mazzini a Guastalla.

Riconoscimenti

Per quest’edizione, sono previsti alcuni riconoscimenti speciali , oltre ai vincitori finali delle tre tappe, è previsto un riconoscimento speciale al completamento delle due tappe appenniniche.

Cene

Le cene di venerdì e sabato verranno fatte in Ristoranti a Guastalla e nelle vicinanze.

È possibile partecipare anche con persone non iscritte a L’Iconica, avvisando l’organizzazione tramite mail a liconica@liconica.it. Info: 347 8587831