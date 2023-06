In vendita gli oggetti rimasti dall’asta pubblica dei giorni scorsi a Sassuolo

Quattro lotti composti da telefoni cellulari, una bicicletta a pedalata assistita ed un cuscino massaggiante non sono stati aggiudicati nel corso dell’asta di beneficenza svoltasi sabato scorso.

Si tratta di un totale di 16 telefoni cellulari che, da oggi, saranno rimessi in vendita presso l’ufficio economato al prezzo di 10€ l’uno.

La bicicletta sarà venduta al prezzo fissato come base d’asta di €100, il cuscino massaggiante €50.

Non si tratterà più di un’asta: chiunque sia interessato potrà recarsi presso l’ufficio economato (via Fenuzzi, 5) tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle ore 12,30 fino al prossimo 15 giugno, acquistando direttamente l’oggetto scelto.

Non si tratterà più di un’asta ma resterà in vigore la formula del “visto e piaciuto”: l’oggetto venduto, con regolare ricevuta a firma dell’economo, verrà consegnato nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, senza alcuna garanzia sullo stato d’uso o la funzionalità. L’intero ricavato della vendita, come avvenuto per l’asta, sarà devoluto ad Ass.S.De.

Si tratta, in totale, di 16 cellulari appartenenti ai lotti 19 e 21. La bicicletta facente parte del lotto 14 ed il cuscino massaggiante facente parte del lotto 18.

Lotto 14 : bicicletta modello tipo Graziella marca F2 smart pedalata assistita colore nero

Lotto 18 : cuscino marca Imetec Sensuij colore grigio massaggio con calore

Lotto 19 (foto): cellulare Easytech colore nero con sportellino; cellulare Wiko colore nero; cellulare Iphone colore grigio con vetro danneggiato; cellulare Samsung colore bianco schermo rotto in pessimo stato; cellulare Samsung colore nero schermo danneggiato; cellulare Iphone colore nero con bordi grigi schermo danneggiato; cellulare Honor colore blu; cellulare Samsung con schermo rotto