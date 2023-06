In centinaia, a San Prospero, al taglio del nastro del Centro “Fabio Cavazzuti”

Erano presenti circa 400 persone all’inaugurazione del Centro Educazione Stradale “Fabio Cavazzuti” che si è tenuta domenica 28 maggio in Via Viazza. Presenti le autorità locali, il Parroco Don Aldo Pellacani e Giammaria Manghi in rappresentanza della Regione Emilia-Romagna. L’evento è stato accompagnato da un’esibizione della DoReMi Banda.

L’opera è dedicata alla memoria di Fabio Cavazzuti e punta a sensibilizzare i cittadini sul tema della sicurezza stradale e a educare i bambini al rispetto delle norme di circolazione. L’infrastruttura consiste in un percorso destinato alla circolazione di biciclette e pedoni dotato di corsie a doppio senso di marcia, sensi unici, incroci, semafori, segnaletica orizzontale e verticale, attraversamenti pedonali e parcheggi. Il Centro di Educazione Stradale è stato dotato anche di un parcheggio attiguo e telecamere di sorveglianza. L’Amministrazione comunale di San Prospero ha provveduto a perfezionare la pista ciclabile sul tratto di Via Viazza situato in prossimità dell’infrastruttura per migliorare la circolazione e facilitare l’accesso al Centro di Educazione Stradale.

Il costo complessivo dell’opera ammonta a circa 140.000 euro, di cui circa 35.000 provenienti dalla Regione Emilia-Romagna, circa 60.000 provenienti dalle donazioni di imprese e privati cittadini, mentre la cifra restante è stata messa a disposizione dal Comune di San Prospero. Durante la cerimonia d’inaugurazione è stata scoperta una targa dedicata ai privati che hanno offerto il loro contributo.

“Un sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno generosamente messo a disposizione un contributo significativo per realizzare il Centro di Educazione Stradale – commenta il Sindaco di San Prospero Sauro Borghi – Ringraziamo anche il Corpo di Polizia Municipale per l’impegno profuso e in particolare il Comandante Euro Bellei e l’operatore della PM Simone Barbieri. Questa struttura s’inserisce in un percorso di sensibilizzazione che il Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord promuove da diversi anni presso le scuole del territorio. Abbiamo riqualificato quest’area di Via Viazza con un’opera che riteniamo importante per la formazione dei nostri giovani. Il Centro non è aperto solo alle scuole e ai sanprosperesi, ma a tutti i cittadini dei territori limitrofi che vorranno portare qui i loro figli per costruire insieme a noi un futuro migliore, sotto il segno della sicurezza”.