Gaggio Montano per due giorni capitale dello sci d’erba

Una due giorni che vedrà Gaggio Montano diventare la capitale italiana ed europea dello sci d’erba, una disciplina che unisce agonismo, divertimento e rispetto della natura. Con i migliori atleti internazionali sfidarsi sulle due piste dell’Appennino bolognese.

L’appuntamento è per sabato 3 e domenica 4 giugno con il terzo Trofeo nazionale Talento Verde e un battesimo importante: la gara di sci parallelo internazionale che per la prima volta si svolgerà in regione, e che vedrà la partecipazione di campioni e campionesse, provenienti da Austria e Repubblica Ceca, oltre che da Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna.

Un programma organizzato dal Cae, il Comitato Appennino Emilia-Romagna, in collaborazione con l’associazione sportiva dilettantistica Casetta Bike e Ski Park di Gaggio, e che rientra nel calendario di eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna.

“Una manifestazione che arricchisce ulteriormente l’offerta del nostro Appennino- sottolinea l’assessore regionale alla Montagna, Igor Taruffi- coniugando sport e valorizzazione del territorio. Per questa Regione si tratta di un impegno importante, che in questi anni si è tradotto in investimenti significativi per riqualificare la rete di impianti e sostenere tante manifestazioni sportive anche nelle aree collinari. Un impegno che sta dando i suoi frutti, visti gli ottimi risultati del turismo verde, e che oggi, dopo questa devastante alluvione, vogliamo rafforzare, insieme a tutte le altre iniziative per creare occasioni di crescita e lavoro”.

“Grazie al lavoro svolto in questi tre anni siamo riusciti a far crescere questa manifestazione ottenendo ottimi risultati in termine di affluenza turistica e sportiva. Riteniamo che lo sci d’erba, oggi più che mai, sia uno strumento fondamentale per promuovere il territorio appenninico”, ha aggiunto Luigi Ottonelli segretario Casetta Bike e ski park.

Le gare

Il parallelo internazionale di sci d’erba si svolgerà sabato 3 giugno a partire dalle 14,30 con finalissima dalle 17,30. Ma in cartellone ci sono anche una gara di parallelo nazionale e due slalom giganti maschili e femminili. Due competizioni che rientrano nel circuito nazionale Talento Verde, vivaio dei futuri campioni dello sci d’erba, che per il terzo anno sceglie l’Emilia-Romagna.

Una regione sempre più protagonista di questo sport, parente stretto, per caratteristiche tecniche e atletiche, dello sci invernale. Con tre piste omologate Fisi – oltre alle due di Gaggio Montano anche quella di Schia in provincia di Parma – e importanti risultati agonistici. L’Emilia-Romagna, infatti, negli ultimi due anni è arrivata seconda ai campionati italiani con un bottino di cinque medaglie d’oro e nove complessive.

Lo sci d’erba

Lo sci d’erba è una delle discipline riconosciute dalla Fisi, la Federazioni italiana sport invernali. Nato negli anni ’60 è ora praticato a livello agonistico in 18 nazioni, tra europee ed extra europee. L’attrezzatura è in gran parte uguale a quella dello sci classico: scarponi, bastoncini, guanti, casco. Ma con una differenza importante: gli sci tradizionali sono sostituiti da pattini cingolati. Il gesto tecnico dello sci d’erba è propedeutico allo sci tradizionale.

Le piste su cui si svolgeranno le gare del 3 e 4 giugno sono quelle della Casetta Bike e Ski Park di Gaggio Montano, associazione sportiva dilettantistica senza fini di lucro che da circa tre anni promuove questa disciplina.