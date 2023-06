Civago, la Provincia mette in sicurezza la galleria

Si è tenuta nei giorni scorsi a Civago di Villa Minozzo una riunione con i cittadini per illustrare una serie di importanti lavori di messa in sicurezza e riqualificazione della Sp 9 delle Forbici in comune di Villa Minozzo ed in particolare a Civago. “Gli interventi, per un importo complessivo di quasi mezzo milione di euro interamente finanziati della Provincia di Reggio Emilia, sono finalizzati ad assicurare la sicurezza e la percorribilità della Sp 9 nei pressi della galleria, per scongiurare il pericolo di distacco e caduta massi”, spiega il dirigente del Servizio Infrastrutture, Valerio Bussei.

“Per limitare il più possibile i disagi a cittadini e imprese la Provincia, d’intesa con il Comune di Villa Minozzo, ha concordato di suddividere i lavori in due fasi temporali e di far partire il primo cantiere dopo la chiusura delle scuole”, aggiunge sindaco di Villa Minozzo e il consigliere provinciale delegato allo Sviluppo della montagna, Elio Ivo Sassi, precisando che il primo intervento sarà quello che interesserà la galleria di Civago sul lato dell’imbocco Nord. L’approfondito studio geologico e geomeccanico dell’area predisposto dalla Provincia ha infatti evidenziato il rischio di distacco e caduta massi a causa dell’intenso grado di fratturazione del versante roccioso sovrastante la galleria.

Questo primo cantiere, per un importo di 183.000 euro, partirà nei prossimi giorni e durerà un paio di mesi interessando l’imbocco Nord della galleria, sopra il quale si provvederà al disgaggio e alla rimozione delle porzioni rocciose maggiormente instabili ed al consolidamento tramite chiodatura delle restanti, in un’ottica di tutela della conformazione geologica che caratterizza il versante all’interno della valle del Dolo. I lavori saranno eseguiti dall’impresa Idroter srl di Villa Minozzo e nella fase più delicata – quella relativa al disgaggio e alla rimozione delle porzioni rocciose – comporteranno per ovvie ragioni di sicurezza la chiusura al transito della galleria e, dunque, l’interruzione del traffico sulla Sp 9. La chiusura sarà limitata a soli 10 giorni, precisamente dalle 9 di lunedì 12 alle 17 di venerdì 16 giugno e dalle 9 di lunedì 19 alle 17 di venerdì 23 giugno. Dal 5 al 9 giugno e da lunedì 26 giugno fino al termine dei lavori la Sp 9 sarà invece percorribile a senso unico alternato..

Durante la chiusura della galleria sarà opportunamente segnalata la viabilità alternativa, che prevede la deviazione lungo la viabilità provinciale Gazzano-Fontanaluccia (Sp 61 e Sp 35) e Madonna di Pietravolta-Piandelagotti-Romita (Sp 32, Sp 486R, Sp 38 ed infine Sp 96).