Autobus di linea a fuoco all’ora di pranzo a Castenaso

Incendio di un autobus di linea oggi intorno alle 13:30 a Castenaso. Squadre dei Vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il rogo e a mettere in sicurezza lo scenario. L’autobus è andato praticamente distrutto ma nessuna delle persone che si trovavano a bordo è rimasta ferita. Sul posto, in via precauzionale, i sanitari del 118, oltre alla Polizia Locale e al personale TPER.