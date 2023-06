A Maranello Festa dei bambini e delle associazioni

Domenica 4 giugno il Parco Ferrari di Maranello ospita la “Festa dei bambini e delle associazioni”, tradizionale appuntamento rivolto ai bambini e alle famiglie. Il tema scelto quest’anno è “Il suono e il silenzio” e sarà al centro delle attività e dei laboratori proposti durante il pomeriggio, a cura del Servizio Istruzione del Comune di Maranello in collaborazione con i servizi educativi e scolastici comunali, il GET, il Centro Giovani, il Centro per le Famiglie e le associazioni di volontariato del territorio.

Alle bambine e ai bambini che svolgeranno almeno cinque laboratori sarà regalato un simpatico gadget. Alle 18.15 è in programma lo spettacolo “All’improvviso una fiaba” a cura dell’Associazione Quinta Parete, a seguire apericena a base di aperitivi senz’alcool, gnocco fritto, tigelle farcite e torte. In caso di maltempo la festa sarà annullata.