Mercato Europeo dal 1° al 4 giugno a Bologna, in piazza XX Settembre a Porta Galliera

“Prima dell’Unione Europea è nato il Mercato Europeo, l’unione dei venditori ambulanti di tutto il Vecchio Continente che, oggi, coinvolge anche operatori commerciali provenienti da tutto il mondo”. Questa rivelazione di Adriano Ciolli, presidente nazionale del sindacato Anva (Associazione nazionale venditori ambulanti) Confesercenti, arriva alla vigilia dell’apertura a Bologna (in piazza XX Settembre, a Porta Galliera), dell’ennesima edizione del Mercato Europeo che domani, giovedì 1° giugno 2023, ore 18, sarà inaugurato da Luisa Guidone, assessora al Commercio del Comune di Bologna, e dai dirigenti locali e nazionali di Confesercenti.

“La prima edizione del Mercato Europeo – aggiunge Ciolli – si tenne nel lontano 1990 a Strasburgo. Nell’ ottobre 1996 ci fu la prima edizione italiana a Firenze. All’inizio la manifestazione era solo biennale, poi è diventata annuale e ora prolifera di mese in mese nei luoghi più disparati dell’Europa. Siamo stati a Maastricht, a Francoforte, ad Heidelberg, in Austria, Olanda, in Spagna. Sono state almeno un migliaio le manifestazioni di questo tipo tenute in 27 anni e organizzate sempre dall’Anva. E insieme agli operatori commerciali ambulanti dei diversi paesi europei, negli ultimi anni si sono accodate bancarelle argentine, brasiliane e di altri paesi di tutto il mondo”.

Sono almeno 50 le bancarelle che dal 1° al 4 giugno “occuperanno” pacificamente gli spazi di piazza XX Settembre attorno a Porta Galliera a Bologna e animeranno questo luogo storico con prodotti esclusivi e di nicchia come i Super Wurstel Bavaresi e il Caciocavallo Silano, la Paella Valenciana e la Fiorentina Toscana. “Sotto le Due Torri – afferma Manuela Pizzirani di Anva Confesercenti Bologna – sarà il trionfo dell’Europa in piazza, dei mercati europei in Italia. Per quattro giorni gli ambulanti del Mercato Europeo offriranno ai cittadini bolognesi e ai turisti di passaggio in città una vasta gamma di prodotti tipici di Spagna, Grecia, Austria, Germania, Polonia, Ungheria, Finlandia, Belgio, Olanda, Francia, Inghilterra. Il Mercato Europeo consente di gustare i piatti tipici di queste nazioni, di assaggiare, comprare e portare a casa i salumi, i formaggi e i dolci realizzati in luoghi lontani e certificati, assieme a tantissimi prodotti di artigianato di tutta Europa. Con questo evento il Mercato Europeo e Anva Confesercenti portano a Bologna un fantastico festival dedicato al cibo di strada. I colori, i suoni e i profumi dei prodotti tipici del territorio saranno l’anima di questo evento. Tra le corsie e negli spiazzi creati dal Mercato europeo ci si potrà muovere liberamente e gratuitamente dalle 18 a mezzanotte di giovedì 1° giugno e dalle 10 a mezzanotte di venerdì 2, sabato 3 e domenica 4 giugno. Visto il successo, questa esperienza commerciale la proporremo anche negli anni prossimi”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 379 184 7686 o visitare la pagina Facebook dedicata.