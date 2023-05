Il 2 giugno torna la “Fiorano-Fiorano”. La gara ciclistica indurrà alcune modifiche di viabilità

Compie 25 anni la gara ciclistica nazionale “Fiorano – Fiorano” (una volta denominata “Pistoia-Fiorano”), che l’associazione sportiva G.S. Spezzano-Castelvetro ha organizzato per venerdì 2 giugno 2023, con il patrocino del Comune di Fiorano Modenese, del Comune di Castelvetro e della Provincia di Modena. Un appuntamento ormai entrato nelle agende di tanti appassionati di ciclismo.

L’importanza della corsa è testimoniata dai 200 iscritti, a cui si aggiungono gli esordienti della gara giovanile del mattino. Gli atleti classe 1.12 Elite ed Under 23 prenderanno il via alle ore 13.30 davanti alla Ceramica Lea a Fiorano Modenese, per affrontare un percorso di 172 km, con diversi circuiti ad anello, di cui uno in salita di 22 km. I diversi passaggi davanti al traguardo consentiranno a tutti gli appassionati di godersi al meglio la corsa.

La competizione comporterà alcune modifiche alla viabilità, dato che si svolgerà su due circuiti, uno piccolo e uno grande. Il primo vedrà la chiusura stradale dalle 8.00 alle 18.00 di: via Cameazzo; via Elettronica; via Artigianato; via S. Giovanni Evangelista (da via Artigianato a via Circ. San Francesco); via Circondariale S. Francesco.

Il secondo invece dalle 13.00 alle 15.00 e dalle 16.00 alle 18.00 coinvolge oltre a quelle sopra elencate le seguenti vie: via Antica Cava; via Canaletto; via Statale; via Flumendosa; via Statale Est; via S. Caterina. Nel lasso di tempo che intercorre tra le 15.00 e le 16.00 la gara si sposta dal Comune fioranese ai Comuni di Maranello e Castelvetro, per poi tornare a Fiorano (dove sono previste appunto sia la partenza che l’arrivo).

Le intersezioni stradali saranno monitorate da operatori della Polizia Locale Fiorano, volontari della Sicurezza di Fiorano, volontari della Sicurezza di Formigine e i volontari del Gruppo GS Spezzano Castelvetro.