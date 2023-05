Frana di Baiso, sul cantiere anche la Polizia

Anche pattuglie di Polizia provinciale e Polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia sono impegnate in questi giorni a Baiso, in località Poggio del Bue, all’incrocio tra la Sp 486R e la strada comunale per Levizzano. Qui, da alcun giorni, la ditta Parenti Costruzioni di Villa Minozzo è impegnata in una intensa attività di rimozione di terra dalla frana di Ca’ Lita che, come noto, oltre alla strada comunale minaccia anche una abitazione privata.

L’immissione sulla provinciale dei mezzi che tutti i giorni dalle 8 alle 18 trasportano il materiale rimosso alla cava sul fiume Secchia comporta infatti necessariamente la momentanea interruzione della circolazione sulla Sp 486R. Purtroppo, nonostante la situazione di emergenza e la gravità della situazione, non sono mancati episodi di inciviltà nei confronti dei movieri della ditta che sta effettuando i lavori. Di qui la decisione di prevedere anche un presidio da parte della Polizia provinciale e della Polizia locale nei pressi del cantiere e un nuovo appello, da parte della Provincia, agli automobilisti perché rispettino non solo il Codice della strada, ma anche le persone che lavorano.