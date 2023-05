Festa per il taglio del nastro della palestra di Toano ristrutturata

E’ stato un bellissimo momento di festa, molto partecipato dalla comunità e in particolare dai ragazzi delle scuole toanesi, l’inaugurazione della rinnovata palestra del capoluogo, in via Matilde di Canossa.

“Finalmente – afferma il Sindaco Vincenzo Volpi – dopo un intervento consistente, che ha portato al consolidamento strutturale e l’adeguamento alle norme antincendio, oggi la comunità, i ragazzi e le ragazze possono contare su una palestra più sicura, accogliente, bella. Una struttura funzionale, luminosa, in grado di ospitare iniziative ed eventi non solo sportivi, che già oggi ha dimostrato di essere un punto di incontro e di vitalità per il paese”. Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica – Presidenza della Regione Emilia-Romagna, ha rimarcato la vicinanza della Regione ai Comuni montani in questi ultimi anni, che si riflette concretamente anche sulla valorizzazione delle strutture scolastiche e di quelle sportive, e come lo sport sia a sua volta veicolo fondamentale di crescita e sviluppo dei giovani, sotto tutti i punti di vista fisici, psicologici, caratteriali, di socializzazione.

Alla cerimonia inaugurale insieme al Sindaco Volpi e a Manghi hanno partecipato Elio Ivo Sassi, Sindaco di Villa Minozzo e Consigliere delegato della Provincia di Reggio Emilia; Aronne Ruffini, Vicesindaco di Vetto, Dante Rabacchi, Vicesindaco di Villa Minozzo, Morena Bizzarri, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Toano, diversi docenti e genitori.