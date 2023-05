Alfredo ed Ermanna festeggiano 60 anni di matrimonio con una generosa donazione a GRADE

Si sono sposati il 1 giugno del 1963. Quest’anno quindi Alfredo Tedeschi e la moglie Ermanna Zagni celebrano il ragguardevole traguardo di 60 anni di matrimonio. E hanno deciso di farlo con un bel regalo, ma non per loro stessi, un regalo rivolto alla comunità.

Hanno infatti scelto di effettuare una generosa donazione alla Fondazione GRADE Onlus. Lo spiega lo stesso Alfredo: “Io e mia moglie, Tuto e Grissino per gli amici, abbiamo scelto di fare una donazione al GRADE nel nostro anniversario per ringraziare il reparto di Chirurgia Oncologica dell’Arcispedale Santa Maria Nuova, ed in particolare due grandi professionisti che nel 2011 mi salvarono la vita: il dottor Claudio Pedrazzoli e il dottor Alessandro Giunta, e naturalmente le loro equipe e tutto il personale del reparto”.

Afferma Valeria Alberti, Direttrice del GRADE: “Ringraziamo con tutto il cuore Alfredo ed Ermanna, che hanno scelto di celebrare 60 anni d’amore con uno splendido atto d’amore che andrà a favore di tutti, sostenendo in particolare la ricerca per introdurre nuove terapie sui linfomi. GRADE sta infatti sostenendo due studi nazionali che coinvolgono decine di centri di ricerca in tutta Italia, coordinati dai medici del Santa Maria Nuova Francesco Merli, che è anche Presidente della Fondazione GRADE Onlus, e Stefano Luminari”.