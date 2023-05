2 giugno a Casa Cervi: letture, teatro e musica per celebrare la Festa della Repubblica

Casa Cervi è pronta a celebrare la Festa della Repubblica italiana e il 75° anniversario della nostra Costituzione con una serie di iniziative lungo tutta la giornata: una Festa all’insegna della cultura, della musica e della condivisione all’aria aperta nel grande Parco “ai Campirossi”. L’ingresso alle iniziative è libero e non occorre prenotazione.

«Una grande Festa per la nostra comunità nazionale che è una Repubblica democratica. Nata con le donne, al primo loro voto il 2 giugno 1946», dice Albertina Soliani, Presidente dell’Istituto Alcide Cervi. «Festeggiamo con gli studenti, che scrivono il nuovo racconto della democrazia. Festeggiamo con il popolo, che torna a Casa Cervi con l’amore per la democrazia».

IL PROGRAMMA

La giornata inizia alle ore 11, con l’inaugurazione della mostra “Artigiani della memoria” presso gli spazi espositivi del Museo Cervim con opere prodotte dagli studenti della 5^A e della 5^C dell’Istituto Superiore Liceale “Matilde di Canossa”. La mostra è il risultato della prima edizione dell’omonimo nuovo progetto della proposta educativa di Casa Cervi, incentrato sugli oggetti, i documenti e le immagini contenuti nella nuova installazione del Museo.

Alle ore 15, nel Parco di Casa Cervi, si terrà l’iniziativa “Ad altissima voce”, con le letture dai più bei discorsi dei Presidenti della Repubblica, i quali, in modi diversi, hanno avuto legami con Casa Cervi: Luigi Einaudi, Sandro Pertini, Oscar Luigi Scalfaro, Carlo Azeglio Ciampi e Sergio Mattarella.

Dalle ore 17,30, presso l’aia di Casa Cervi, andrà in scena “AEMILIA. Appunti di viaggio”, uno spettacolo di musica, poesia e narrazione del collettivo VocinQuArteT, prodotto da VocinArte. La performance di teatro-canzone, è un viaggio “multimediale” che racconta la Via Emilia, per ripercorrere, in senso intergenerazionale, la cultura musicale emiliana degli ultimi decenni, con le canzoni di cantautori più e meno noti del territorio: da Guccini a Vasco Brondi, da Bersani a Vasco Rossi, dai CCCP a Lucio Dalla, dai Nomadi a Bertoli, da Luca Carboni a Zucchero, dai Modena City Ramblers a Ligabue.

Il Museo Cervi rimarrà aperto per tutta la durata della Festa con ingresso a offerta libera. Il servizio bar sarà attivo tutto il giorno. Tutte le informazioni su www.istitutocervi.it.