Venerdì 2 giugno riapre la piscina comunale di Campogalliano

Per tutto il prossimo weekend la piscina di via Gramsci sarà aperta in anteprima rispetto all’apertura ufficiale programmata per l’8 di giugno; per la precisione venerdì 2 giugno dalle 12 alle 19 e sabato 3 e domenica 4 dalle 10 alle 19. L’impianto, di proprietà comunale e gestito tramite convenzione dalla Polisportiva Campogalliano, da lunedì 12 giugno proporrà varie attività come i corsi di nuoto (lunedì e mercoledì dalle 10 alle 12) o gli esercizi di acquagym (lunedì e mercoledì dalle 12 alle 13, in pausa pranzo, e dalle 19 alle 20).

Come negli anni scorsi l’ingresso alla struttura sarà consentito esclusivamente ai soci con tessera, che si potrà fare direttamente in luogo, per l’intera stagione estiva.

La sindaca Paola Guerzoni commenta con soddisfazione “Come Amministrazione comunale apprezziamo sinceramente il lavoro della Polisportiva, e del suo presidente, avviato già dallo scorso anno, per cercare soluzioni organizzative utili ad assicurare la riapertura della piscina, in considerazione delle problematiche che la scorsa estate avevano causato la sospensione dell’attività. Rendere utilizzabile una struttura come la piscina significa offrire un’opportunità di benessere alla nostra comunità, in particolare a bambini e adolescenti che non hanno la patente per raggiungere il mare o le piscine dei comuni limitrofi, senza dimenticare gli adulti, compresi quei lavoratori che potrebbero usufruirne durante la pausa pranzo.”

“Se le previsioni saranno confermate, l’estate 2023 sarà la più calda di sempre – spiega Filippo Serafini, presidente della Polisportiva – e Campogalliano non si farà trovare impreparata la piscina comunale è stata tirata a lucido e un nuovissimo staff è pronto ad animare l’intera stagione! ”