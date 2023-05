Trovato in stazione a Reggio Emilia il presunto autore di un furto avvenuto nella notte precedente

Nella mattinata di domenica 28 maggio, è giunta alla sala operativa della Questura la segnalazione di un furto avvenuto nella notte presso un ristorante di via Fratelli Manfredi. Il responsabile dell’esercizio commerciale riferiva che appena entrato nel ristorante aveva notato il banco cassa a soqquadro, nonché l’ammanco di 2 Tablet, 3 telefoni, un Laptop da 11”. La finestra posta sul retro del locale risultava divelta.

Le immagini del sistema di videosorveglianza mostravano un uomo che, alle ore 04:15 circa, asportava il fondo cassa e poi usciva dal retro del locale. La descrizione dell’uomo veniva condivisa con le altre pattuglie delle Volanti in servizio sul territorio.

Poco dopo mezzogiorno, nel corso di un servizio di controllo del territorio volto alla prevenzione e repressione dei reati in zona stazione storica, la pattuglia delle Volanti effettuava una verifica presso una sala slot sita in via Turri. Un uomo, alla vista degli operatori delle Volanti cercava di allontanarsi per eludere il controllo di polizia, pertanto veniva fermato e identificato.

Quest’ultimo, un 38enne con precedenti per reati contro il patrimonio corrispondeva, per fisonomia ed altezza, all’autore del furto perpetrato ai danni del ristorante di via Fratelli Manfredi. Quindi si procedeva a ulteriori controlli all’esito dei quali si rinvenivano, nello zainetto del 38enne, gli oggetti che per marca e modello corrispondevano a quelli asportati dal ristorante, che poi venivano effettivamente riconosciuti dal proprietario dell’esercizio commerciale, al quale venivano restituiti.

Al termine dei necessari adempimenti, il 38enne presunto reo veniva denunciato in stato di libertà per l’ipotesi di reato di ricettazione.