Torna (10/11/12 luglio) Albinea jazz con grandi nomi di calibro internazionale

Ripartirà con grandi nomi l’edizione 2023 della prestigiosa rassegna musicale Albinea Jazz, che quest’anno toccherà il traguardo delle 36 candeline.

L’evento si articolerà in tre grandi concerti in suggestive location immerse nel verde e di grande pregio architettonico: il 10 e 12 luglio al Parco dei Frassini “M. Hack” e l’11 luglio a Villa Arnò.

Anche nell’edizione 2023 verranno proposti due appuntamenti che anticiperanno il festival, intitolati “All around Albinea Jazz”. Due saranno le anteprime: il 2 e 9 luglio al parco Frassini “M. Hack”, grazie alla collaborazione tra Comune e Scuola di musica Risonanze di Ablinea.

Prima dell’inizio del concerto dell’11 luglio a Villa Arnò verrà consegnato il premio dedicato alla memoria di Roberto Zelioli, storico protagonista della vita pubblica albinetana e reggiana, oltre che grande appassionato di musica, a personalità legate al mondo del jazz ritenute di particolare valore e qualità.

Organizzato e ideato dal Comune di Albinea e dal direttore artistico Vilmo Delrio, in collaborazione con la Regione Emilia Romagna, il festival ha l’obiettivo di diffondere la conoscenza del jazz, tanto affascinante quanto alle volte controverso e inafferrabile, e al contempo di valorizzare alcuni edifici storici e di interesse artistico del territorio comunale.

Questo incontro tra arte e musica, unito a uno sguardo alla realtà locale e nazionale, al talento dei musicisti di fama internazionale, fanno di Albinea Jazz un momento musicale di grande prestigio e di alta qualità.

Anche quest’anno Albinea Jazz ha deciso di sostenere l’attività Apro Onlus di Reggio Emilia, Associazione per lo studio e la cura delle malattie dell’apparato digerente – progetti radioterapia. Durante il Festival sarà possibile conoscerne l’attività.

L’edizione 2023 del festival è stata presentata questa mattina, al parco dei Frassini, alla presenza del sindaco di Albinea, Nico Giberti, del direttore artistico Delrio, di Andrea Malagoli di Reggio Iniziative culturali e di Sabrina Zelioli, sorella di Roberto.

Il programma

La sezione “All around Albinea Jazz” aprirà la serie di spettacoli con due concerti, a ingresso gratuito, nel parco dei Frassini “M. Hack”.

Domenica 2 Luglio ore 21.30

Synthear (Instrumental Funk Jazz)

Domenica 9 Luglio ore 21.30

DejaBlues + Camilla De Lellis (Neosoul-R&B)

I Synthear sono un gruppo di musica strumentale di Reggio Emilia, sono formati da Mattia Rubizzi alle Tastiere, Simone Gigante al Basso, Daniele Cavalca alla Batteria e Pierpaolo Bacchi alla Chitarra; altri musicisti in numero variabile, come Sax, Tromba, Trombone, Percussioni o Voci si uniscono all’ensemble per la registrazione di brani in studio o per eventi live.

L’alto numero di sonorità e stili utilizzati nella composizione dei loro brani porta il risultato finale ad essere una commistione di Funk, Rock, Jazz, Latin, Ambient e Musica da film.

Il 03/02/2023 esce per l’etichetta bolognese IRMA Records, Natural Groovin’ Animals, il loro primo album.

I Dejablues sono Francesco Mantovani, Paolo Decaroli, Nicola Ibatici e Massimo Colla supportati dai migliori cantanti e strumentisti da tutta Italia. Per l’occasione saranno accompagnati da Camilla De Lellis, musicista e cantante di Bologna. Dal 2020 hanno collaborato con oltre 20 artisti e ottenuto più di 100K visualizzazione su Youtube.

Lunedì 10 luglio 2023, ore 21.30

Parco dei Frassini “M. Hack”

Linda May Han Oh The Glass Hours

Sara Serpa, voce

Greg Ward, sax

Fabian Almazan, pianoforte ed elettronica

Linda May Han Oh, contrabbasso e basso elettrico

Ziv Zavitz, batteria

Nata in Malaysia, cresciuta in Australia e consacratasi artisticamente negli States, Linda May Han Oh ha collaborato ed inciso con artisti del calibro di Pat Metheny, Kenny Barron, Dave Douglas, Geri Allen e Terri Lyne Carrington. Parallelamente ha svolto una fervida attività di band leader che le è valsa un Grammy Award e numerosi altri importanti riconoscimenti dalla critica di settore. Di rilievo la sua attività di compositrice per il cinema, la cui punta di diamante è rappresentata dalla presenza in qualità di bassista nelle musiche del fim di animazione Soul. Linda è anche stimata didatta di base al Berklee School of music e ai seminari internazionali di alta specializzazione di Siena Jazz. The Glass Hours, il suo ultimo lavoro che presenta per Albinea Jazz, è un concept album nel quale le cellule tematiche sono ispirate alla fragilità della vita e ai paradossi che emergono nell’individuo e nella società del nostro tempo. Un’opera di taglio contemporaneo, fatta di strutture ritmiche e armoniche complesse, ispirata al jazz, ma anche ai linguaggi dell’attualità, attingendo ad una tavolozza timbrica che alterna le sonorità acustiche a quelle elettroniche.

Martedì 11 luglio 2023, ore 21.30

Villa Arnò

Bill Frisell Four

Bill Frisell, chitarra

Greg Tardy, sax tenore e clarinetto

Gerald Clayton, piano e organo

Johnathan Blake, batteria

Tra i massimi chitarristi di sempre, Bill Frisell negli anni ha esplorato una moltitudine di linguaggi, dal jazz (celebre il suo sodalizio con Paul Motian e Joe Lovano) alla cosiddetta musica Americana intrisa di blues rurali, country e bluegrass (a fianco di Dylan ed Elvis Costello) alle avanguardie contemporanee (con John Zorn e Ryhuichi Sakamoto) ad incursioni nell’ambito della world music (Vinicius Cantuaria e Jan Garbarek). Ad Albinea presenterà Four un lavoro a forte trazione jazzistica che offre una toccante riflessione sulla perdita, il rinnovamento e le amicizie. Il terzo album del chitarrista e compositore per la Blue Note da quando ha firmato con l’etichetta nel 2019, offre nuove interpretazioni di brani originali precedentemente registrati e nuove composizioni. La sessione riunisce una formazione inedita composta di amici musicisti, spiriti indipendenti e menti affini: i compagni di scuderia della Blue Note, Gerald Clayton e Johnathan Blake, e un collaboratore di lunga data come Greg Tardy. Four è stato eletto miglior disco dell’anno dalla rivista italiana “Musica Jazz” e da molte riviste specializzate internazionali.

Mercoledì 12 luglio 2023, ore 21.30

Parco dei Frassini “M. Hack”

Peter Erskine Quartet feat. Alan Pasqua, Darek Oles & George Garzone

George Garzone, sax tenore

Alan Pasqua, pianoforte

Darek Oles, contrabasso

Peter Erskine, batteria

Peter Erskine è un’icona del jazz mondiale che ha scritto pagine indimenticabili di storia musicale. Nasce nel New Jersey e inizia all’età di quattro anni a suonare la batteria, a diciotto inizia già la sua carriera da professionista con la Stan Kenton Orchestra, ma è con i Weather Report che il mito ha inizio davvero: nell’epoca d’oro della Fusion Band per eccellenza, registra cinque dischi, tra i quali il famoso live 8.30, premiato con un Grammy Awards. Oltre al ruolo di sideman e alle moltissime incisioni in studio, Erskine vanta una considerevole attività di band leader, tra i suoi progetti più longevi e riusciti citiamo su tutti il trio con John Taylor e Palle Daniellson. Per l’occasione è alla guida di un quartetto formidabile che lo vede in compagnia della sua storica sezione ritmica arricchita dalla presenza di George Garzone, uno tra i più apprezzati sassofonisti statunitensi, nonchè stimato docente della Berklee School of music di Boston. Nel gennaio 2019 il quartetto ha inciso alcuni concerti live, producendo il triplo CD Three Nights in LA, che ha ottenuto il plauso di molti critici e recensioni entusiastiche su Downbeat Magazine e All About Jazz.

ACQUISTO BIGLIETTI E PREVENDITA

All around Albinea Jazz – Parco dei Frassini “M. Hack”

Ingresso gratuito

Intero: €. 15,00

Ridotto ragazzi (under 18 anni) e residenti Comune di Albinea: €. 7,50

capienza massima 350 posti

Intero: €. 25,00

Ridotto ragazzi (under 18 anni) e residenti Comune di Albinea: €. 12,50

capienza massima 800 posti

Intero: €. 15,00

Ridotto ragazzi (under 18 anni) e residenti Comune di Albinea: €. 7,50

capienza massima 350 posti.

INFO MODALITA’ DI PRENOTAZIONE CON VIVATICKET

I biglietti sono acquistabili in prevendita a partire da oggi pomeriggio sul sito www.vivaticket.com (commissione per la prevendita € 2,00). I posti sono numerati e sarà possibile sceglierli in fase di acquisto.