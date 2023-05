Il Gruppo consigliare e la segreteria del PD di Sassuolo in merito all’atto vandalico alle S.Agostino

“Siamo molto colpiti dal pesantissimo atto di vandalismo contro le scuole S. Agostino, che sono state imbrattate su più lati con delle scritte novax. Ci chiediamo come è possibile che sia stato fatto un danno così esteso senza che nessuno si accorgesse di niente. Sono state danneggiate le recinzioni? I vandali sono potuti entrare tranquillamente nell’area cortiliva? Chi vede il risultato non può certo pensare all’azione isolata, ma a un vero e proprio blitz organizzato.

Speriamo che, oltre a procedere al ripristino, si mettano in campo tutti gli sforzi per capire chi sono i responsabili. Non è un atto da considerare una semplice ragazzata, da sanare con lavori socialmente utili; ci preoccupa il delirio no vax che esprime, e che ci auguriamo non trovi nessuna sponda a Sassuolo; siamo sicuri che non verrà sottovalutato. Ci aspettiamo per questo una presa di posizione e una condanna unanime da parte di tutta l’amministrazione”.