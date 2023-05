Il 31 maggio a Toano taglio del nastro per la palestra ristrutturata

Mercoledì 31 maggio si terrà il taglio del nastro per la palestra di Toano, arrivata al termine di una importante ristrutturazione che l’ha completamente rinnovata. L’appuntamento è per le ore 12 in via Matilde di Canossa 23. Spiega il Sindaco Vincenzo Volpi: “La ristrutturazione edilizia della palestra polivalente comunale ha visto un complessivo consolidamento strutturale e l’adeguamento alle norme inerenti la prevenzione incendi, ed oggi possiamo garantire alla comunità una nuova struttura più sicura, accogliente, bella. Una struttura in grado di ospitare iniziative ed eventi non solo sportivi, un punto di incontro e di vitalità per il paese”.

All’inaugurazione, oltre al Sindaco Volpi, interverranno Giammaria Manghi, Capo della Segreteria politica – Presidenza della Regione Emilia-Romagna; Elio Ivo Sassi, Sindaco di Villa Minozzo e Consigliere delegato della Provincia di Reggio Emilia; Morena Bizzarri, Dirigente dell’Istituto Comprensivo di Toano.