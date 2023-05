Giornata Mondiale senza tabacco, domani 31 maggio banchetti informativi negli ospedali

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco, che si celebra ogni anno il 31 di maggio, in quattro Ospedali della provincia (Guastalla, Scandiano, Montecchio e Correggio), saranno presenti operatori sanitari, di Luoghi di prevenzione, della LILT e studenti coinvolti in attività di educazione fra pari con banchetti di informazione e consulenza sul tema del fumo per sensibilizzare e favorire la diffusione delle modalità con cui operano i Centri Antifumo Aziendali. La trasmissione “Il Medico e il Cittadino” in onda su Telereggio nella giornata del 31 maggio 2023 sarà interamente dedicata alla Giornata mondiale senza tabacco, interverranno in studio professionisti dell’Azienda USL e della Lilt.

La novità della Giornata Mondiale Senza Tabacco 2023 è quella relativa alla possibilità di reperire informazione sui nuovi dispositivi con cui si sostituisce o associa il fumo di sigaretta tradizionale: sigaretta elettronica di prima, seconda, terza e quarta generazione, tabacco riscaldato, puff (questi ultimi contenenti sali di nicotina sintetica) diffusi in modo particolare fra gli adolescenti.

Successo per l’iniziativa di sensibilizzazione “Tutta Vita Niente Fumo” realizzata sabato 27 maggio in piazza Martiri del 7 Luglio dal Gruppo aziendale “Ospedale e Territorio senza fumo” coordinato dalla dottoressa Angela Accardo. L’iniziativa organizzata da Ausl in collaborazione con il Comune di Reggio, con gli operatori LILT e di Luoghi di Prevenzione, con il patrocinio di Uisp e Croce Rossa Italiana e il sostegno di associazioni sportive e di volontariato, ha visto la partecipazione di molti reggiani che si sono sottoposti a consulti gratuiti o hanno semplicemente chiesto informazioni sui percorsi per smettere di fumare.

Sotto il gazebo allestito dalla Croce Rossa è stato distribuito materiale informativo sui corretti stili di vita e per molti é stato possibile sottoporsi gratuitamente a spirometrie con pneumologi e colloqui con cardiologi. In concomitanza è stata organizzata, in collaborazione con Uisp, una camminata amatoriale per le vie del centro storico e dei parchi cittadini. Durante la mattinata la giornalista Manuela Catellani, ha intervistato operatori sanitari, ex fumatori, formatori di Luoghi di Prevenzione, operatori LILT, le interviste saranno trasmesse in occasione della puntata di “Il Medico e il Cittadino” di mercoledì 31 maggio 2023 su Telereggio. Presenti in piazza anche il Direttore Generale Ausl, dottoressa Cristina Marchesi, il Direttore del Presidio ospedaliero provinciale Santa Maria Nuova, dottor Giorgio Mazzi e tanti professionisti sanitari degli ospedali e dei Distretti dell’Azienda USL di Reggio Emilia.