Frane, riaperta la Sp 57 tra Vetto e Ramiseto

La Provincia di Reggio Emilia informa che dalle 12 di oggi, martedì 30 maggio, è stata riaperta al transito la Sp 57, chiusa dal 24 maggio scorso nei pressi dell’incrocio per Gottano – tra Vetto e Ramiseto di Ventasso – a causa di una frana che aveva causato il crollo di parte della parete di monte. In attesa dei lavori di ripristino, la Provincia ha infatti ultimato la rimozione del materiale franato sulla sede stradale e di quello instabile sulla parete, ponendo anche protezioni provvisorie che hanno garantito di nuova la percorribilità in questo tratto di Sp 57, seppure con restringimento di carreggiata e conseguente limitazione della velocità a 30 km/h.

Si viaggia invece a senso unico alternato e con limite di velocità a 30 km/h sulla Sp 9 delle Forbici, in località Gnana di Castelnovo Monti, nei pressi del ponte sul rio Spirola, sul quale sono iniziati lavori di messa in sicurezza da parte della Stradedil di Palagano.