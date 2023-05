Con le prove di evacuazione per 3300 ragazzi si conclude a Reggio Emilia il progetto “Più pronti, più sicuri”

Si è concluso nei giorni scorsi con le prove di evacuazione della primaria Ca’ bianca e dell’istituto Einstein di via Gattalupa il progetto del servizio di Polizia locale e protezione civile del Comune di Reggio Emilia “Più pronti più Sicuri”.

Giunto alla seconda edizione, il progetto, per l’anno scolastico 2022/2023 prevedeva tre esperienze di protezione civile dedicate agli alunni delle primarie e ai ragazzi delle secondarie di primo grado, con due lezioni frontali, una dedicata alla protezione civile e una agli eventi catastrofici con l’argomento scelto dall’insegnante tra terremoti, alluvioni e rischi connessi agli eventi atmosferici avversi. Il percorso si è poi concluso con le prove di evacuazione effettuate in 27 istituti scolastici per un totale di 3300 ragazzi in collaborazione con i volontari del gruppo Città del Tricolore e le Guardie giurate ecologiche volontarie (Ggev).

In quattro scuole, dove a uscire al suono dell’allarme sono stati complessivamente 2000 ragazzi, la prova pratica è stata fatta in collaborazione con i Vigili del fuoco. Prove antincendio particolarmente realistiche, infine, per i ragazzi della Ca’ Bianca grazie all’utilizzo della macchina del fumo, generalmente utilizzata durante le feste in discoteca, qui usata per produrre l’effetto nebbia durante un incendio, tutte le classi hanno dimostrato di padroneggiare la situazione uscendo ordinatamente dalle aule