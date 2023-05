Bandi, accordo Cna-Unicredit Per il finanziamento degli investimenti

Per consentire alle piccole imprese di usufruire dei diversi bandi pubblici – nazionali, regionali o locali – CNA Modena ed UniCredit hanno stipulato un accordo che aiuterà alle imprese a sostenere le spese contemplate dalle varie agevolazioni.

“In pratica – racconta Francesco Stagi, segretario provinciale di CNA Modena – le nostre associate potranno contare sui finanziamenti necessari per implementare i vari progetti rientranti nei diversi bandi”. Spesso, infatti, la concessione del beneficio richiede l’immediata implementazione degli investimenti programmati nella domanda, e questo implica la disponibilità immediata della necessaria liquidità.

Ed è proprio in questo contesto che interviene la convenzione, grazie ai tempi di erogazione estremamente rapidi di erogazione dei finanziamenti.

“Si tratta di un strumento molto importante per le imprese – commenta Nicola Tarini, amministratore delegato di Finimpresa, la società partner di Cna nell’ambito del credito – e quindi di un’opportunità in più per gli associati a CNA”.

Andrea Burchi, Regional Manager Centro Nord UniCredit, ha commentato: «Con questo nuovo accordo, rafforziamo la sinergia avviata con CNA Modena, estendendola anche al tema dell’accesso ai bandi, fondamentale in questo delicato momento di svolta per il sistema Paese. Confermiamo così il nostro impegno a supporto delle imprese del territorio, lavorando al loro fianco per favorirne lo sviluppo e aiutarle a sprigionare tutto il loro potenziale».

Le filiali di UniCredit e le sedi territoriali CNA restano a disposizione per maggiori dettagli.