Alluvione: il Presidente della Provincia di Modena, Braglia incontra Mattarella a Faenza

«Occorre intervenire con urgenza perché il rischio è quello del collasso dei collegamenti stradali. Al presidente della Repubblica Sergio Mattarella abbiamo voluto lanciare un messaggio forte, sulle criticità che anche il territorio modenese ha subito con l’ondata di maltempo. La sua presenza oggi, nelle zone alluvionate, ci testimonia la sua vicinanza e l’impegno che le Istituzioni dello Stato stanno investendo per risollevare una regione martoriata da alluvioni e frane».

E’ il commento del presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia, in occasione della visita a Faenza e nelle zone alluvionate del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, avvenuta oggi martedì 30 maggio.

Braglia ha sottolineato anche che «dalle prime stime fatte dai tecnici della Provincia i danni ammontano a otto milioni di euro e di questi, almeno la metà servono al ripristino di importanti arterie come la strada provinciale 324 a Montecreto, la strada provinciale 3 via Giardini alla “Fontanina” e la 19 a Prignano. Tuttavia il conto non è definitivo, perché le frane e il terreno è ancora in movimento e potrebbero aprirsi nuovo fronti. A queste stime occorre poi sommare il danno che i comuni modenesi hanno subito, alle infrastrutture e al patrimonio edilizio, oltre a quello dei privati».

Il presidente Mattarella ha incontrato i sindaci delle zone alluvionate, tra cui quelli del territorio modenese maggiormente colpito dal maltempo dei giorni scorsi.