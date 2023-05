Volley Modena: Federico Di Toma è il nuovo allenatore delle gialloblù in B1

Volley Modena ASD comunica di aver affidato la guida tecnica della prima squadra di Serie B1 a Federico Di Toma. Coach Di Toma vanta un curriculum di tutto rispetto sia a livello giovanile che a livello seniores: Pro Patria Milano, Anderlini, Volleyró, Liu jo, Certosa a livello giovanile; Fabbrico, Cadelbosco e Forlì tra le grandi.

“Volley Modena mi ha subito colpito per via dello stimolante progetto presentato – dichiara Di Toma – è una società che vuole migliorarsi ed ha ottime intenzioni. Abbiamo già cominciato a lavorare alla prossima stagione per provare a toglierci più soddisfazioni possibili!”