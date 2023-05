Reggio Emilia, vendono da asporto bevande in bottiglia di vetro: sanzionati

Nell’ambito dei controlli straordinari in zona Stazione Storica a Reggio Emilia, sabato pomeriggio è giunta alla sala operativa della Polizia di Stato la segnalazione di alcune persone moleste in via Chiesi. All’arrivo delle Volanti, i giovani si allontanavano, ma gli operatori riuscivano a fermarne un uomo, sprovvisto di documenti utili all’identificazione.

In seguito ai controlli in banca dati, quest’ultimo, 51enne di origini ghanesi, risultava regolare sul territorio nazionale. Pertanto, al termine dei necessari adempimenti veniva deferito in stato di libertà all’ A.G. ai sensi dell’art 6/3 d.lgs. 286/98 che prescrive l’obbligo per i cittadini stranieri di portare con sé il permesso di soggiorno.

Sempre sabato in serata la pattuglia delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo straordinario del territorio su viale Piave, ha fermato e identificato due persone, una delle quali sprovvista di documenti, pertanto veniva accompagnata presso gli uffici della Questura per l’identificazione tramite rilievi foto-dattiloscopici. Al termine dei necessari accertamenti l’uomo, un 28enne, risultava irregolare sul territorio nazionale e, quindi, denunciato ai sensi dell’art. 10bis TUI.

Poco dopo le 20:30 una pattuglia delle Volanti notava uscire da un mini market in Piazzale Marconi due giovani con due bottiglie di birre in vetro aperte. Al termine dei necessari accertamenti, il proprietario del market veniva sanzionato per la violazione di cui all’art 23 reg. Pol. Urbana che vieta la vendita da asporto di bevande in bottiglia di vetro.

Alle ore 22.00, invece, una pattuglia delle Volanti, mentre percorreva via Eritrea direzione stazione, sentiva urla e schiamazzi provenire da un gruppo di persone che stazionava davanti a un mini-market. Alla vista della volante, la maggior parte dei presenti si dileguava. Tuttavia, gli operatori fermavano e identificavano un 26enne con precedenti per reati in materia di stupefacenti che aveva una birra in vetro poco prima comprata nel vicino mini-market di zona. Al termine dei necessari accertamenti, anche il proprietario del market veniva sanzionato.

I controlli nella zona continueranno anche nei prossimi giorni, tenendo sempre conto delle segnalazioni che giungeranno presso la Questura, nonché presso il Posto Fisso di Polizia di via Turri.