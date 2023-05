Piano asfalti e marciapiedi a Fiorano Modenese

E’ in partenza il piano asfalti e marciapiedi 2023 del Comune di Fiorano Modenese che tiene in considerazione le segnalazioni dei cittadini e le criticità sul territorio.

Gli interventi sono realizzati in due fasi. Nella prima fase vengono riqualificare diverse strade con una spesa prevista di quasi mezzo milione di euro.

In affiancamento ad Hera, che ripristina la parte di competenza, saranno sistemate via Circondariale San Francesco (da via Della Vittoria a via Ghiarola Vecchia), Via del Cimitero, via Arno, via Carducci, via Leopardi (da via Manzoni a via Camporosso) e un tratto di via Manzoni e via Goldoni.

I cantieri di competenza totalmente comunale riguarderanno invece un tratto di via Raffaello Sanzio, via Caravaggio, tratti di via Buonarroti, un tratto di Circondariale San Francesco (da via Ghiarola Nuova a via Paganini) e il completamento di via Ghiarella.

In questa prima fase verranno inoltre demoliti e rifatti i marciapiedi in via Loira e in via Alessandro Coppi. Quest’ultima sarà interessata anche da un intervento di riasfaltatura.

Nella seconda fase, per un importo di bilancio di circa un altro mezzo milione di euro, il programma prevede la riqualificazione dei marciapiedi di via Verdi, con una spesa appena inferiore ai 200.000 euro e di via della Resistenza, lato est.

Le altre strade previste nel piano asfalti sono: il cavalcavia di via Canaletto, via Brascaglia, tratti Pedemontana, un tratto di via del Cappellano, un tratto di via Magellano, a cui si aggiungono interventi di ripristino su via Viazza I Tronco a Ubersetto, alla conclusione dei lavori di realizzazione della rotatoria.

Nelle strade interessate dagli interventi di asfaltatura verranno istituiti divieti di sosta e restringimenti stradali con traffico regolato da movieri per la durata dei lavori.