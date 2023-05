“Medea” del gruppo teatrale del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo in scena al De André

Giovedì 8 giugno, alle 20.30 presso il teatro “Fabrizio De André” di Casalgrande (RE), le studentesse e gli studenti del gruppo teatrale del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo, sotto la direzione artistica della regista Sofia Gandolfi e il coordinamento dei proff. Adriano Nicolussi Golo e Nicola Montereale, porteranno in scena la “Medea” di Euripide.

L’ingresso è gratuito e libero, fino ad esaurimento posti.

L’appuntamento rientra nell’ambito di “Theatron”, storico progetto del Liceo A.F. Formiggini di Sassuolo, istituito nell’a.s. 2007-2008 e sospeso negli anni scolastici 2019-20, 2020-21 e 2021-22 per via dell’emergenza sanitaria per Covid-19.

Nell’anno scolastico 2022-23 hanno aderito e partecipato attivamente ben 20 tra studentesse e studenti delle diverse classi e indirizzi del Liceo.

Tra gli obiettivi che il Progetto si è prefissato si ricordano i seguenti: promuovere – soprattutto dopo l’esperienza pandemica – la consapevolezza delle diverse modalità di essere, sentirsi e divenire creativi; favorire, con l’apporto di specifiche tematiche, un arricchimento emozionale, razionale e critico; sviluppare abilità specifiche nel contesto studiato e fuori del contesto studiato; produrre modelli e/o testi autonomi e far venir fuori i talenti dormienti presenti in ciascuno studente.