Dinamiche familiari e buona alimentazione, a Sassuolo il terzo incontro per società sportive e famiglie

Dopo il successo dei primi appuntamenti, torna a Sassuolo il ciclo di incontri ‘In Campo come nella vita. Educare con lo Sport’, dedicato ad esplorare il mondo dei giovani impegnanti nell’attività agonistica, in particolare il calcio, approfondendo l’aspetto relazionale, le corrette abitudini alimentari e il giusto equilibrio nel rapporto con la famiglia e i coetanei.

Il prossimo incontro, in programma mercoledì 31 maggio dalle 20 alle 21.30, presso la Sala Conferenze Biasin (via la Rocca 22, Sassuolo), affronterà i temi dell’affettività nelle dinamiche familiari e le regole di buona alimentazione per chi pratica sport. Ad approfondire le tematiche saranno Maria Corvese, Responsabile Centro Adolescenza Azienda USL di Modena; Stefania Vicini, Responsabile UOS CNPIA Sassuolo Ausl di Modena; e Davide Tonelli, nutrizionista del Sassuolo Calcio.

L’iniziativa, che coinvolge l’Azienda USL di Modena con il Centro di Medicina dello sport e la Psicologia Clinica e di Comunità, e l’Ospedale di Sassuolo SpA, centro di riferimento per la traumatologia ortopedica del territorio e per la diagnostica per immagini, è promossa dal Comune di Sassuolo, dalla Consulta dello Sport e dal Sassuolo Calcio.