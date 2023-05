Contro le zanzare a scuola, a Carpi un porta-a-porta di quartiere

Un “porta-a-porta” contro le zanzare, nelle zone dove esistono nidi e scuole dell’infanzia: giovedì 1° giugno inizia la nuova campagna con cui il Comune intensifica le proprie azioni di contrasto al proliferare del fastidioso e talvolta pericoloso insetto, allo scopo di creare una “cintura protettiva” attorno a quei plessi scolastici.

Fino al 31 luglio, addetti della ditta incaricata (muniti di apposita pettorina di riconoscimento) si recheranno presso le abitazioni e le attività produttive e commerciali situate nelle zone limitrofe a nidi e materne, dando informazioni e suggerimenti utili per la lotta alla zanzara.

Nell’occasione sarà consegnato materiale comprendente campioni omaggio dei prodotti da utilizzare per gli interventi larvicidi, e volantino-registro dei trattamenti.

Gli addetti, inoltre, se gli interessati acconsentono, potranno effettuare un controllo delle eventuali criticità nelle aree cortilive private di pertinenza degli edifici.

L’Amministrazione comunale rinnova a tutti i cittadini l’invito a osservare le prescrizioni anti-proliferazione, specie attorno ai plessi, per fornire così ai bambini e al personale un maggior grado di tutela e protezione, con benefici per gli stessi residenti e operatori delle zone in questione.