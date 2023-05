Armonia Art Academy si è distinta ad Ancona tra oltre mille atleti in gara

Tra oltre mille atleti in gara al Campionato nazionale CSEN Pole & Aerial 2023, la scuola di danza aerea sassolese Armonia Art Academy ha conquistato nove ori.

Il campionato è stato disputato ad Ancona dal 24 al 28 maggio scorsi con grande la soddisfazione delle insegnanti Annalisa Ghiddi, Silvia Fontana, Giorgia Cavazzoni e Alice Ghiddi, che hanno portato sul gradino più alto del podio più della metà delle loro 15 allieve in gara.

Questo l’elenco delle campionesse: Anna Marzullo (amaca aerea, emergenti 2, under 10), Alice Brunetti (amaca aerea, emergenti 2, under 14), Maddalena Fioroni (amaca aerea, emergenti 1, under 14), Rebecca Rivoli (cerchio aereo, emergenti 2, under 18), Greta Bassi ed Emma Marzani (cerchio aereo, emergenti junior double, under 18), Ludovica Calendi e Giulia Giugni (attrezzi aerei misti, dilettanti senior double), Lidia Geti (cerchio aereo, dilettanti 2, under 40).