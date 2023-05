A Reggio Emilia proseguono i lavori del piano straordinario strade

A partire da oggi e per tre notti consecutive partiranno i lavori di asfaltatura per ripristinare il manto stradale di viale Umberto I, tra via Mameli e la circonvallazione, nel tratto di viale Timavo antistante il seminario (da piazza Diaz a piazzale Fiume). I lavori si svolgeranno dalle 21 alle 6 del giorno successivo per evitare di causare rallentamenti a traffico diurno e code. Nei giorni successivi saranno eseguiti lavori diurni di rifacimento del manto stradale anche in via Lincoln e Samoggia.

Proseguono dunque senza soluzione di continuità i lavori previsti dal piano di manutenzione straordinaria degli asfalti annunciato dal Comune di Reggio per mettere mano alle strade e alle piste ciclabili della città e del forese maggiormente ammalorate, con un investimento di oltre 7,5 milioni di euro.

Nei mesi scorsi sono state completate le asfaltature di via Rinaldi, Ghiarda, Tassoni, Francesca, Luxemburg, della Polita, Agosti, Gastione e Oscar Zanichelli. Mentre sono in corso interventi su via Bismantova, oltre al rifacimento della pavimentazione in pietra nelle vie Caggiati e San Rocco.

Una volta completato, il piano asfalti, che si estenderà a tutto il 2023, avrà permesso il rifacimento di oltre 35 chilometri tra strade principali, strade di quartiere e piste ciclabili.