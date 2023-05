29 maggio 2012-2023: Concordia commemora l’anniversario del sisma in Emilia

Si è tenuta alle ore 9 di lunedì 29 maggio in Piazza 29 maggio alla presenza del sindaco Luca Prandini, degli studenti della scuola secondaria, del Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, del parroco di Concordia Don Andrea Kielbasa e di alcuni dipendenti del Comune, la commemorazione dell’undicesimo anniversario del sisma che nel 2012 ha colpito Concordia.

Nell’introdurre la cerimonia il sindaco Luca Prandini ha dedicato un pensiero anche alle popolazioni che stanno subendo le conseguenze dell’alluvione che nei giorni scorsi ha interessato vaste aree dell’Emilia-Romagna dedicando un minuto di silenzio per le vittime

Sono intervenuti anche alcuni dipendenti del Comune, in servizio nel maggio 2012, per trasmettere ai ragazzi, all’epoca appena nati, quello che era il volto di Concordia prima del sisma e per ricordare loro quanto è stato fatto per ricostruire le scuole sicure e moderne che loro stanno frequentando.

La commemorazione dell’undicesimo anniversario del sisma avrà un ulteriore momento questa sera, lunedì 29 maggio alle ore 21 presso la sala polivalente della scuola Zanoni, con il concerto della Filarmonica Giustino Diazzi “Avere te: Emozioni in musica” con l’eccezionale partecipazione di Vittorio Matteucci, straordinario interprete del musical italiano. Il cantattore Vittorio Matteucci, sulle note della Filarmonica Giustino Diazzi diretta dal M° Marco Bergamaschi, accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni e colori, dal mondo del musical (“Notre-Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”) ai grandi classici della canzone italiana (Nel Blu dipinto di Blu, Perdere L’amore). Ingresso libero.