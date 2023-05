Trovati dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia con materiale oggetto di furto

Le Volanti della Questura di Reggio Emilia assicurano il costante controllo del territorio al fine di prevenire la commissione di reati e garantire la tranquillità e la sicurezza dei cittadini.

Alle prime ore del 25 maggio scorso, una pattuglia delle Volanti, durante il normale servizio di controllo del territorio, transitando lungo via G.B.Vico notava un’utilitaria di colore bianco procedere ad elevata velocità. Pertanto, raggiungeva il veicolo e lo fermava per un controllo. I due giovani a bordo, un 21enne e un 17enne, venivano identificati e, da accertamenti in banca dati, risultavano a carico del 17enne precedenti di polizia per ricettazione e furto. Gli operatori effettuavano ulteriori controlli, all’esito dei quali venivano rinvenuti numerosi attrezzi da lavoro che, per la loro quantità e il loro marchio, apparivano fin da subito di elevato valore, I due giovani non ne sapevano giustificare la provenienza.

Pertanto, i due venivano accompagnati presso gli uffici della Questura per i necessari accertamenti che consentivano di trovare, in banca dati, una denuncia/querela presentata nei giorni scorsi presso la Stazione Carabinieri di San Martino in Rio, nella quale venivano citati numerosi utensili da lavoro asportati, che per marca, quantità e descrizione corrispondevano a quelli rinvenuti nella disponibilità dei giovani.

Al termine dei necessari accertamenti i due giovani, presunti rei, venivano deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reati di ricettazione.