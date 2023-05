Porta Aperta, Portobello e Arca Lavoro raccolgono beni per gli alluvionati della Romagna

L’associazione Porta Aperta di Modena insieme ai suoi impresa sociale Arca Lavoro ed emporio sociale Portobello, lancia una raccolta di beni che verranno consegnati dai volontari il prossimo 2 giugno al Comune di Forlì. La raccolta del materiale, a cui tutta la cittadinanza è invitata ad aderire entro il 1 giugno 2023, avviene presso Portobello (Modena, via Divisione Acqui 81) nei seguenti giorni e orari: lunedì 9-17; martedì 9- 18; mercoledì e giovedì 9-19.

I beni che si raccolgono sono: detersivo per pavimenti, sgrassatore universale, detersivi pulizia bagno, candeggina; macchine idropulitrici, lavapavimenti; secchi, guanti (da lavoro, lattice e cucina), scoponi e tiracqua, spugne, secchi, stracci, mocio; rotoli scottex, asciugatutto, carta igienica. «Intendiamo aiutare le popolazioni colpite dal cambiamento climatico con una particolare attenzione alle realtà del terzo settore che si occupano come noi di grave emarginazione sociale, per aiutarli a riprendere il prima possibile i loro servizi» commenta il presidente Alberto Caldana. Per informazioni: 347 625 3192