Lunedì 29 maggio Concordia commemora l’undicesimo anniversario del sisma

L’Amministrazione comunale di Concordia lunedì 29 maggio 2023 commemora l’undicesimo anniversario del sisma che nel 2012 interessò l’Emilia, colpendo il 29 maggio in particolare Concordia, con un momento di raccoglimento e, come da tradizione, con un concerto promosso dalla Filarmonica Diazzi per guardare con fiducia verso il futuro.

Alle ore 9:00 l’Amministrazione comunale invita la cittadinanza alla cerimonia che si terrà in Piazza 29 Maggio alla presenza del sindaco Luca Prandini, del parroco don Andrea Kielbasa e di alcune classi della scuola secondaria Zanoni.

Alle ore 21:00 presso la sala polivalente della scuola Zanoni la Filarmonica “Giustino Diazzi”, in collaborazione con il Comune di Concordia, presenta “Avere te: Emozioni in musica” con l’eccezionale partecipazione di Vittorio Matteucci, straordinario interprete del musical italiano. Il cantattore Vittorio Matteucci, sulle note della Filarmonica “Giustino Diazzi” diretta dal M° Marco Bergamaschi, accompagnerà il pubblico in un viaggio fatto di emozioni e colori, dal mondo del musical (“Notre-Dame de Paris”, “Romeo e Giulietta”) a grandi classici della canzone italiana (Nel Blu dipinto di Blu, Perdere L’amore). Ingresso libero.