Centri estivi modenesi: voucher per la frequentazione di bimbi 9-36 mesi

Sono on line gli avvisi pubblici e la modulistica per accedere al contributo settimanale disposto dal Comune di Modena a sostegno delle famiglie residenti che nel periodo di sospensione delle attività educative vorranno utilizzare i servizi estivi rivolti alla fascia d’età da 9 a 36 mesi.

Per beneficiare del sostegno occorre scegliere l’attività estiva dall’elenco dei gestori pubblicato sul sito del Comune. Al bando pubblicato dall’amministrazione hanno risposto infatti 20 gestori accreditati per le attività rivolte alla fascia d’età 9-36 mesi e sono complessivamente una trentina le proposte del progetto “Zerotrestate 2.0: Un’estate in outdoor” appositamente modulate per i piccoli che frequentano i nidi d’infanzia.

I contributi sono destinati alle famiglie con limite Isee non superiore a 28mila euro, residenti nel territorio comunale; ma il requisito economico non è richiesto nel caso di bambini con disabilità. Il valore massimo di ciascun voucher settimanale è pari a 100 euro (analogamente al contributo rivolto alla fascia d’età 3-13 anni dalla misura regionale Conciliazione vita-lavoro) e potrà essere ripetuto per tre settimane o comunque fino a un valore massimo di 300 euro, ma non potrà in nessun modo essere superiore al costo effettivamente sostenuto. Inoltre, il voucher viene assegnato solo in assenza di morosità relative ai servizi educativi erogati dal Comune.

Per chiedere il beneficio occorre presentare domanda entro il 30 giugno esclusivamente online compilando il form sul sito del Comune (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/centri-estivi/informazioni-per-i-genitori/attivita-estive-09-36-mesi).

Scegliere il centro estivo dall’albo comunale consente alle famiglie anche di richiedere il personale educativo assistenziale per bambini con disabilità, che sarà assegnato dal Comune su richiesta del gestore fino ad esaurimento del budget disponibile e in base ai bisogni della famiglia. La famiglia deve quindi presentare domanda direttamente al gestore scelto che provvederà ad inoltrarla all’amministrazione comunale.

Per informazioni, per consultare l’elenco dei gestori e i bandi disponibili si può consultare la sezione del sito del Settore Servizi educativi dedicata ai Centri estivi (www.comune.modena.it/servizi/educazione-e-formazione/centri-estivi/); è inoltre possibile contattare l’Ufficio Centri Estivi telefonicamente (tel. 059/2032766 – 2032624 – 2032767) o vie email (centri.estivi@comune.modena.it).