Bologna, l’Assemblea cittadina per il clima ai nastri di partenza

I 100 cittadini e cittadine chiamati a far parte dell’Assemblea cittadina per il clima sono pronti incontrarsi e a dare avvio ai lavori.

Lunedì 29 maggio alle 18 è infatti in programma la prima seduta dell’Assemblea, strumento democratico di cui il Comune si è dotato per contribuire alla formazione e attuazione delle politiche comunali e a rafforzare il dialogo tra la cittadinanza e l’amministrazione.

Un percorso di 6 mesi, 8 incontri e 100 persone per definire proposte e raccomandazioni per rendere Bologna una città solare, rinnovabile e sostenibile: questo l’ambizioso obiettivo che l’Assemblea è chiamata a perseguire, nell’ambito della Bologna Missione Clima che impegna la nostra città a raggiungere la neutralità climatica entro il 2030.

A lavorare a tale scopo saranno 80 residenti nel Comune di Bologna, selezionati per campionamento casuale stratificato e 20 “city users”, in particolare studentesse e studenti fuori sede e abbonati al trasporto pubblico extraurbano. In particolare, l’assemblea sarà composta in egual misura di uomini e donne, una decina di persone di origine straniera proporzionalmente alla composizione della popolazione e tutti i quartieri e le età, dai 16 anni in su, saranno rappresentati.

La prima seduta, dopo un primo momento di conoscenza tra i partecipanti e i saluti istituzionali a cura del sindaco Matteo Lepore, della vicesindaca Emily Clancy e della presidente della Fondazione per l’Innovazione Urbana Erika Capasso, sarà l’occasione per iniziare ad approfondire le tematiche che saranno oggetto di discussione e confronto, dai cambiamenti climatici alla mitigazione all’energia, grazie alla presenza di esperti come Vittorio Marletto, ex dirigente responsabile dell’Osservatorio clima di Arpae Emilia-Romagna e Gianni Silvestrini, direttore scientifico del Kyoto Club.

A seguito degli interventi in plenaria, ci si dividerà in tavoli di lavoro dedicati ad approfondire i temi dell’energia, degli edifici, della mobilità, dell’agricoltura, della giustizia climatica e dell’adattamento ai cambiamenti climatici con i professori e professoresse Leonardo Setti, Giovanni Semprini, Beatrice Pulvirenti, Adamo Domenico Rombolà, Emanuele Leonardi e Letizia Cremonini.

Il primo incontro si svolgerà lunedì 29 maggio dalle 18 e sarà possibile seguire gli interventi in plenaria in diretta streaming sul canale YouTube della Fondazione per l’Innovazione Urbana. Inoltre sul sito Chiara.eco dove, grazie alla collaborazione con formicablu, sarà disponibile il racconto della serata.

Successivamente sono previsti altri incontri con una cadenza di due al mese fino a ottobre, con una pausa estiva nei mesi di luglio e agosto.

Le proposte formulate dall’Assemblea saranno alla fine valutate dal Consiglio Comunale entro 4 mesi dalla conclusione dei lavori.