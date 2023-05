Taglio del nastro domenica per il Centro di Educazione Stradale di San Prospero

Domenica 28 maggio si terrà l’inaugurazione del Centro di Educazione Stradale “Fabio Cavazzuti”. Il progetto ha l’obiettivo di diffondere la cultura della sicurezza stradale presso l’intera cittadinanza, integrando il percorso di educazione stradale coordinato dal Corpo Intercomunale di Polizia Municipale dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, da anni attivo nelle scuole. Il taglio del nastro si terrà alle ore 10.00 in Via Viazza. In programma il saluto delle autorità ed un concerto della DoReMi Banda. La cittadinanza è invitata a partecipare.