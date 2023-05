Sorpreso spacciare in zona stazione a Reggio Emilia

Sorpreso in zona stazione mentre cedeva una dose di hashish ad un cliente. Con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia hanno denunciato alla Procura un 25enne residente a Reggio Emilia. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine delle valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

È accaduto l’altro pomeriggio, quando un equipaggio della Radiomobile, durante un servizio di controllo del territorio nella stazione ferroviaria di Reggio Emilia, notava un cittadino intento a cedere sostanza stupefacente ad un acquirente giunto in bicicletta. I militari, accertato lo scambio, bloccavano prontamente sia il presunto spacciatore che l’acquirente, procedendo ad ulteriori controlli. Il cliente, sentito dai carabinieri, confermava ai militari che aveva acquistando per l’importo pari a 10 euro una dose di sostanza stupefacente del tipo “hashish”. Pertanto, acquisiti gli elementi di presunta responsabilità a carico del 25enne, i carabinieri lo hanno denunciato alla Procura della Repubblica, procedendo al sequestro dello stupefacente e, in via amministrativa, nei confronti dell’acquirente, che verrà segnalato alla Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti.